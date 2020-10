Pinautomaat keert na plofkraken niet terug in appartementencomplex: Rabobank zoekt andere plek in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - De pinautomaat van de Rabobank op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel komt niet terug. Na twee plofkraken in een paar maanden tijd vindt Dick van Rhee, directievoorzitter van Rabobank De Langstraat, dat niet verantwoord.

,,Dit is nu twee keer kort achter elkaar gebeurd in een gebouw waar mensen boven wonen. Dat is bijzonder vervelend.”

Gebouw niet aangetast

Volgens Van Rhee blijkt uit bouwkundig onderzoek dat de plofkraken de constructie van het appartementencomplex niet hebben aangetast. Het gebouw verkeert in prima staat, maar daar gaat het niet om. In huis moet je je veilig kunnen voelen. Dat is het belangrijkst.”

De pinautomaat van de Rabobank stond op de nominatie te worden vervangen door een Geldmaat, een gezamenlijke pinautomaat van ABN Amro, Rabobank en ING. ,,We zijn nu met Geldmaat en de gemeente Loon op Zand in overleg. Het is zeker de bedoeling dat er een nieuwe automaat komt. Maar het is nu even kijken waar.”

Wel buiten

De pinautomaat komt in ieder geval ergens buiten zodat de automaat ook buiten openingstijden van winkels bereikbaar is. Wanneer de nieuwe automaat er is, kan Van Rhee niet zeggen. ,,Het zoeken naar een nieuwe plek, de vergunningsaanvraag. Het is lastig om in te schatten hoe lang dat duurt. Maar we zijn er actief mee bezig.”

De pinautomaat van de Rabobank aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel was half september doelwit van een plofkraak. Door de enorme klap die de ontploffing veroorzaakte, sneuvelde ook ruiten van omliggende panden. De woningen boven de geldautomaat werden uit voorzorg ontruimd. Ook in maart van dit jaar was het raak bij de pinautomaat.