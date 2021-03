Pino is terug, vermagerd en gehavend: ‘Maar dat komt goed’

Praten helpt een beetje: bomen wél plat, maar eerder nieuwe aanplant

9:03 DRUNEN - Langs de Duinweg in Drunen gaan tóch 26 vormplatanen plat, evenveel als Heusden eerder al in gedachten had. Verzet van omwonenden heeft dat niet kunnen veranderen. Wel is met bewoners van de Van Goghstraat afgesproken dat eerder dan de bedoeling was bomen terug worden geplant.