ALTENA - Vanzelf is het allemaal niet gegaan, maar de gemeente Altena staat er financieel goed voor. Dat zegt wethouder Hans Tanis (SGP) met enige trots, nu de begroting voor volgend jaar op tafel ligt. ,,Ik ben echt blij als je kijkt naar de grote uitdaging die we in Altena hebben. Het is in deze tijd een pittige klus om een begroting rond te krijgen.”

Een tevreden wethouder dus. Zeker ook omdat het volgens hem is gelukt de ambities en plannen van het college een plek te geven in de begroting. De komende jaren is voor het uitvoeren van die plannen structureel 1,3 miljoen euro beschikbaar.

Dat er geld is om te investeren, is volgens Tanis mede te danken aan het gevoerde financiële beleid van de vroegere gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Ook bezuinigen

Ook is met een heel kritische blik gekeken waar nog ‘lucht’ in de begroting zat. Met andere woorden: waar kan het een tandje minder. Die zoektocht is niet zonder resultaat gebleven, een van de reden dat de begroting sluitend is.

Tanis: ,,De begroting is realistisch. Tegelijkertijd moeten we ook ombuigen en bezuinigen, vooral vanwege de tekorten in het sociaal domein (onder meer jeugdzorg, red.).”

In de begroting staat nog wel een bedrag van 500.000 euro, die nog ergens ‘gevonden moet worden’. ,,Maar op een begroting van 150 miljoen euro moet dit wel lukken.”

Heel wat plannen op bord gemeente

Over ambities gesproken. Er liggen er heel wat op het gemeentelijk bordje en die gaan de komende jaren geld kosten. Sommige plannen zijn al door de raad behandeld. Zoals plannen voor het beheer van de buitenruimte, extra aandacht voor het openbaar groen (2,5 ton wordt er extra voor uitgetrokken). In het accommodatiebeleid wordt 4,5 ton extra geïnvesteerd.

Subsidies en scholen

Het harmoniseren van het subsidiebeleid was een hele klus voor de fusiegemeente. Om tot één beleid te komen is enkele jaren lang een ton als compensatie beschikbaar.

Voor onderwijshuisvesting is de komende jaren 20 miljoen uitgetrokken. De komende tien jaar worden zes scholen nieuw gebouwd of gerenoveerd, zo is de bedoeling. Altena wil op termijn ook nog steeds een derde haven in Werkendam realiseren.

Belastingen

Bewoners en bedrijven worden volgens Tanis ontzien. Er komt geen forse OZB-verhoging. ,,De lokale belastingen willen we zo min mogelijk verhogen, meestal alleen met de inflatiecorrectie”, aldus Tanis. Volgens hem zijn deze tarieven ten opzichte van buurgemeenten nog steeds laag.

Het gelijktrekken van regelingen tot één Altena-beleid, kan wel betekenen dat inwoners van de ene oud-gemeente in bepaalde gevallen voordeliger uit zijn dan in de andere.

De gevolgen van het coronavirus zorgen in Altena volgens Tanis niet voor financiële problemen. De vijf ton van het Rijk is tot nu toe voldoende om de problemen op te lossen.