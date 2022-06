Plan busbaan in Landgoed Driessen sneuvelt: te duur, te onveilig én onnodig

Gemeenten krijgen geld voor aanpak corona-achter­stand jeugd: wat doet De Langstraat?

DE LANGSTRAAT - Extra taalondersteuning, trainingen tegen faalangst en zelfs een extra zomerweek naar ‘school’. Gemeenten in De Langstraat zetten alle zeilen bij om kinderen te helpen die door corona leerachterstand hebben opgelopen of op een andere manier in de problemen zijn geraakt.

