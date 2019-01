Plan haven Waalwijk roept nog veel vragen op

‘Stop met kokervisie over vestiging grootscha­li­ge logistiek in Mid­den-Bra­bant’

7:03 TILBURG/WAALWIJK - De stadsbesturen van Tilburg en Waalwijk nemen grote risico’s door zwaar in te blijven zetten op de vestiging van nieuwe logistieke ondernemingen. ,,De bestuurders hebben last van kokervisie, die de mogelijkheden van lokale bedrijven inperkt en de banen van inwoners op termijn onder druk zet. We zijn met z’n allen als het ware een nieuwe textielcrisis aan het creëren. Of zo je wilt een nieuwe schoenencrisis.”