Plan ‘nieuwe’ toegangsweg Vlijmen verder tot leven na honderden reacties: ‘Merendeel is positief over ideeën’

met video Fles met zoutzuur valt om in Jumbo Sprang-Capelle, supermarkt ontruimd

SPRANG-CAPELLE - De Jumbo aan de Duinstraat in Sprang-Capelle is woensdagmiddag ontruimd nadat een fles met zoutzuur was omgevallen. Meerdere medewerkers moesten worden nagekeken in een ambulance.

21 juli