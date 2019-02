Plan voor huisvesten arbeidsmigranten op Werkendams bedrijventerrein

Bouw woningen in Andel komt op gang

12:09 ANDEL - Het is lang, volgens sommigen veel te lang stil geweest met bouwactiviteiten in Andel. Daar komt nu verandering in. Er zijn volop plannen en er wordt zelfs al gebouwd. De grootste bouwlocatie is fase 2 van plan Bronkhorst, waar ruimte is voor ongeveer honderd woningen.