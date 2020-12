Plan windmolens stuit op verzet: 'Waalwijk moet zich aan afspraken houden’

video Auto in sloot beland in Waalwijk, twee takelwa­gens hijsen voertuig uit het water

18 december WAALWIJK - Aan de Keurweg in Waalwijk, is vrijdagavond een auto-ongeluk gebeurd. Door een onbekende oorzaak verloor een bestuurder de macht over het stuur, waarna hij met zijn auto in een sloot terechtkwam.