Plannen voor centrum Vlijmen in de ijskast; eerst zien en tellen, dan pas verder

Gestolen scooter van 81-jarige in sloot gevonden, jongen (14) opgepakt voor heling

18 april WERKENDAM - Een 14-jarige jongen is vrijdagavond aangehouden in zijn woning in Werkendam, op verdenking van heling en/of vernieling van een scooter. Het voertuig was 's middags rond 15.00 uur gestolen van de 81-jarige eigenaar en lag in een sloot aan de Havenstraat.