Plantenbakken Kaatsheuvel en Loon op Zand ‘gered’: stichting adopteert het groen

KAATSHEUVEL - Goed nieuws voor groenliefhebbers in de gemeente Loon op Zand. De plantenbakken op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel en het Weteringplein in Loon op Zand blijven staan. De stichting Pieckplein Winterfestijn heeft het groen geadopteerd.

Burgemeester en wethouders wilden de bakken in januari laten verwijderen. Volgens het college was het onderhoud te duur (24.000 euro) voor een gemeente die krap bij kas zit. ,,We moeten water en voeding geven, aanplanten, zwerfafval verwijderen en onkruid wieden. En de mobiele plantenbakken op het Anton Pieckplein moeten bij elk evenement worden verplaatst.” Vooral de transportkosten van de mobiele bakken op het Anton Pieckplein rezen, volgens het college, de pan uit.

Pieckplein Winterfestijn

De stichting Pieckplein Winterfestijn heeft nu toegezegd de plantenbakken te adopteren. Ze krijgen daarbij hulp vanuit hun netwerk. ,,Toen het bericht over de plantenbakken naar buiten kwam, zaten we als bestuur in overleg over de kerstboom op het Anton Pieckplein. Ieder jaar kiezen wij, naast het plaatsen van de kerstboom, een goed doel uit dat het algemeen belang dient. Het idee om de plantenbakken te adopteren was dus snel geboren”, aldus Toni Smits en Piet den Hartog.

Quote Ik ben verrast hoe iedereen zijn steentje wil bijdragen. Gerard Bruijniks, wethouder Loon op Zand

Wethouder Gerard Bruijniks is er blij mee: ,,Ik ben er trots op dat ideeën uit de samenleving snel omgezet worden in daden. En verrast ook hoe iedereen zijn steentje wil bijdragen.“ In de Moer worden de plantenbakken al geruime tijd door inwoners onderhouden. ,,Dat zijn mooie initiatieven!”

Kerstboom

Deze week wordt het eerste onderhoud aan de plantenbakken op het Anton Pieckplein gedaan. Daarna wordt de kerstboom geplaatst. Vervolgens is het Weteringplein aan de beurt.