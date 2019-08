Plantenbakpyromaan slaat weer toe in Hank

HANK - Twee zwartgeblakerde bloembakken met daaromheen rood-wit afzetlint vallen op in de Hankse Kerkstraat. Voor de derde keer in vier maanden zijn de inmiddels omstreden bakken vannacht slachtoffer geworden van brandstichting.

..Het is gewoon baldadigheid van de jeugd”, denkt Bert Stoop vanaf een bankje bij de Jumbo dat uitkijkt op de bakken. Of de brandstichting een protestactie is tegen de veelbesproken bloembakken, betwijfelt ook Hankenaar Marinus van de Kieboom. ,,De jeugd heeft niets te doen. Een paar weken geleden werd de kledingbak hier ook al in de fik gestoken.”

Derde keer doelwit

Feit blijft dat dat de stenen bloembakken voor de derde keer doelwit zijn. Eind april werden ze geplaatst als verkeersremmende maatregel, maar dat stuitte al snel op veel weerstand van een groep bewoners. Zo zouden ze de situatie alleen maar onveiliger maken, ontsieren ze de weg en heeft de gemeente slecht gecommuniceerd over de plaatsing ervan.

Quote Er loopt ook in Hank een groepje verkeerde jongelui rondt

,,Ik heb het idee dat de bakken juist agressie opwekken bij automobilisten”, vertelt buurtbewoner Peter de Been. ,,Je moet een flinke bocht maken met de auto. Soms drukken mensen hun auto er gewoon doorheen terwijl jij er eigenlijk eerder was. Het zijn onhandige dingen, maar in brand steken is natuurlijk geen oplossing.”

Speculatie over dader(s)

In mei was daar de eerste brand in een van de twee bakken. In juni volgde de tweede in de andere. Nu zijn beide bakken de klos, nadat ze dit weekend al waren beklad met hakenkruizen en de term A.C.A.B; een belediging naar politieagenten. Ook werden plastic zakken met afval leeggegooid over de straten. Op Facebook wordt inmiddels druk gespeculeerd over de daders en of de vernielingen met elkaar te maken hebben. Komen de daders uit de Kurenpolder of toch het dorp zelf?

,,De bakken vlogen al in brand voor het zomerseizoen. Er loopt ook in Hank een groepje verkeerde jongelui rondt”, schrijft een gebruiker. En ook de gemeente baalt: ,,We hebben weer aangifte gedaan”, zegt de woordvoerder. Toch is Altena niet van plan extra maatregelen te nemen op het gebied van toezicht.

Inloopavond

Afgelopen mei organiseerde de gemeente een inloopavond over de bakken. Het merendeel van de bewoners gaf toen aan juist blij te zijn met de maatregel. ,,Van mij mogen ze de hele straat volzetten”, zei een bewoonster toen. Toch moet er volgens Van de Kieboom en Stoop wel een andere oplossing te bedenken zijn. ,,Het zijn ondingen. Als het een beetje druk is, staat hier het hele kruispunt vast”, zegt van de Kieboom. Stoop: ,,Er wordt hier heel hard gereden. Het zware verkeer buldert hier door het dorp. Er moet een rondweg komen.”