Plastic bij het gft? Dan wordt uw bak niet geleegd: Loon op Zand grijpt in na klacht afvalverwerker

Over negen maanden weten we het: krijgt Vlijmen een nieuw gezond­heids­cen­trum of niet

VLIJMEN - Over uiterlijk negen maanden moet duidelijk zijn of in nieuwbouwwijk De Grassen in Vlijmen een gezondheidscentrum gaat komen. Als het zover komt, gaan tal van gezondheidsinstanties er onderdak vinden. ,,De zorg gaat steeds dichter bij elkaar zitten en concentreert zich rond huisartsen”, stelt Ilona Mandemakers, een van de initiatiefnemers.

28 oktober