‘Plataanplein verloedert, en Heusden doet níets’

Een beeldend kunstenaar en een stadsboer; dit zijn de nieuwe bewoners van de Hooisteeg

20 november WAALWIJK - Ruim twintig gegadigden waren er, maar er was maar plek voor twee. Jordi van der Steen en Corine Kroezen zijn de nieuwe bewoners van de Hooisteeg in Waalwijk. Zij is beeldend kunstenaar, hij stadsboer.