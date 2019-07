Platina huwelijksjubileum: Al schrijvende werden Willem en Annie verliefd

Het was zaterdag 70 jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten. Willem en Annie leerden elkaar kennen in een boekhandel. Niet lang na de ontmoeting moest Willem met het leger naar Indië. Annie vroeg hem of hij haar wilde schrijven. Tweeënhalf jaar lang werden er regelmatig brieven over en weer gestuurd. ,,Al schrijvende zijn we dichter tot elkaar gekomen", vertelt Willem. ,,Toen ik terugkwam, waren we na een maand verloofd. Een jaar later trouwden we."