'Play Attentionverkeerslicht’ in Waalwijk dé plek om stil te staan bij Tommy-Boy

Ontwikke­laars staan in de rij voor windmolens naast Haven Zeven

11:00 WAALWIJK - Ontwikkelaars staan in de rij met plannen voor windmolens of zonneparken aan de westzijde van Haven Zeven. Bij de gemeente Waalwijk zijn minstens vijf partijen bekend, die op deze locatie op grote schaal wind- of zonne-energie willen opwekken. De projecten variëren van vijf tot dertig windturbines (tot 250 meter tiphoogte) en vijf tot twintig hectare zonnepark. Volgens de ontwikkelaars hebben zij de benodigde grond al in eigendom of onder contract.