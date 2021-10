Pleidooi vanuit bedrijfsleven: ‘Verbreding A59 is inmiddels noodzaak’

Nieuwe uitspraak rond stikstof raakt ook de GOL

21 januari DE LANGSTRAAT - Precies op de dag dat de Raad van State zich boog over de bezwaren tegen de GOL-plannen, deed diezelfde Raad in een andere zaak een 'stikstofuitspraak’ die nagenoeg zeker ook voor het miljoenenplan in De Langstraat gevolgen gaat hebben. Welke dat precies zijn, wordt waarschijnlijk vandaag al duidelijk.