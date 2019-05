Pleidoor voor meer samenwerking culturele organisaties gemeente Heusden

NIEUWKUIJK - Culturele organisaties in de gemeente Heusden moeten meer met elkaar samenwerken. Met behoud van ieders identiteit kan er door het uitwisselen van ervaringen veel van elkaar geleerd worden. Dat was donderdagavond de algemene mening tijdens Cultuurcafé Heusden, dat door Honsoirde in de Cultuurtoren van abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk was georganiseerd.

Onder leiding van Hildo van Engen gingen drie sprekers met elkaar in debat. Henk Willems, voormalig burgemeester van Heusden ging uitvoerig in op de betekenis van cultuur in een lokale gemeenschap. ,,Cultuur dient verbindingen met mensen en groepen te leggen. Zeker als er bewoners uit de eigen gemeenschap bij betrokken zijn kan dit goed werken."

Bijzonder verzoek BZ

Hij noemde de uitvoering van de straatopera op de Vliedberg als voorbeeld. ,,Deze groepsbinding, het jezelf overstijgen en de trots van de deelnemers, was van onschatbare culturele waarde.” Hij vertelde dat de samenvoeging van de gemeentes Drunen, Vlijmen en Heusden een moeilijke periode was. ,,Er moest nog aan cultuur van samenwerking op verschillende niveaus worden gewerkt. Aan het begin van mijn burgemeesterschap werd ik door het Ministerie van Buitenlandse Zaken benaderd met de vraag of we mee wilden werken aan een internationaal boek over toonaangevende vestingsteden. Inhoudelijk zou er naast Petersburg, Londen en Parijs ook aandacht aan Heusden worden besteed. Ondanks deze uitdaging was het klimaat bij de gemeente hier niet rijp voor.”

Quote Ik mis de ambitie bij de gemeente op cultureel gebied Aart Jan Gorter, raadslid D66 Heusden

Barbara Brouwer, directeur van Phoenix Cultuur, het cultuurbedrijf van de gemeente Meierijstad, gaf voorbeelden van samenwerking met verschillende partners. Enthousiast vertelde ze over het succes van het Cultuurhavencomplex (CHV) aan de Noordkade in Veghel.

Aart Jan Gorter, gemeenteraadslid voor D66, vroeg zich af wat de gemeente Heusden voor organisaties en inwoners op cultureel gebied kan betekenen. ,,Ik mis de ambitie bij de gemeente op cultureel gebied. De gemeente moet facilitair bezig zijn, maar kan nadrukkelijk meer. De gemeente mag niet op de stoel van de organisaties gaan zitten. Ook is de periode van de economische crisis voorbij en kan er op cultureel en financieel gebied veel meer.”