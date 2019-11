Plein en paviljoen waren al even klaar, lichtkunstwerk nu ook

Loonse partij Pro3 viert 10-jarig bestaan met lindebomen en minicon­gres

7:00 KAATSHEUVEL - Onder het motto ‘10 jaar Pro3 in beweging’ viert de progressieve partij van Loon op Zand zaterdag 9 november zijn tienjarig bestaan. Alle drie de kernen krijgen van de jarige een lindeboom en er is een minicongres over de ‘democratische uitdaging’.