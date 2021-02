Plekken om te studeren en plaatsen om uit te gaan. Die staan bovenaan op lijstje jeugd Altena

ALMKERK - Studiewerkplekken en uitgaansgelegenheden. Ze vormen de Top 2 van de faciliteiten waarvoor de jongerenraad Going4Altena pleit. Leden van de raad vertelden dit tijdens de behandeling van hun rapport over de gewenste voorzieningen voor jongeren in Altena met de gemeenteraad.

In hun rapport, gericht op de periode na Covid-19 periode, zetten de jongeren vraag en aanbod van de jongerenfaciliteiten in Altena op een rij. Daarvoor hebben ze 220 jongeren om hun mening gevraagd. Burgemeester en wethouders hebben onlangs schriftelijk op het rapport gereageerd en daarbij aangegeven graag met de jongeren in gesprek te willen blijven over de invulling van de wensen.

Studeren en uitgaan

Voor studieplekken wordt verwezen naar Bibliotheek CultuurpuntAltena. Voor uitgaansgelegenheden ziet het college een beperkt aantal mogelijkheden zoals de Soos in Almkerk en Xinix in Nieuwendijk. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn die nu niet geopend. Waar mogelijk steunt het college initiatieven voor de jeugd in de kernen, waarbij als voorbeeld het dorpshuis in Meeuwen wordt genoemd. Met de exploitant zijn daarover gesprekken gaande.

Tijdens de bespreking deze week van het rapport, maakten de jongeren duidelijk teleurgesteld te zijn in de reactie van het college omdat op niet alle aangedragen punten wordt ingegaan. De jongeren zien wel degelijk mogelijkheden waarbij zij kunnen faciliteren, niet uitvoeren. Ze hadden meer van het college verwacht. Dat bijvoorbeeld contact zou zijn gelegd met de dorpshuizen. ,De actie moet uit de gemeente komen”, aldus Marissa de Haan van de jongerenraad. ,,Veel ondernemers staan te popelen om uitgangsgelegenheden te creëren”, vulde Bram de Keijzer aan.

De Bolderik

Een van die ondernemers is de beheerder van de Bolderik in Sleeuwijk, Wilma Abbring. Die ziet wel degelijk kansen, ook in deze coronacrisis, en riep jongeren en gemeenteraad in gesprek te gaan. ,,We hebben enorm veel ideeën waarbij we de jeugd willen betrekken en ze ons kan ondersteunen.”

Realiteit

Er mogen dan veel wensen zijn, de realiteit moet volgens Peter Noordergraaf (SGP) wel in het oog gehouden worden. En daar was wethouder Paula Jorritsma (PA) het helemaal mee eens. ,,We moeten realistische verwachtingen met elkaar hebben.” En daar waren de jongeren het eigenlijk ook wel mee eens.