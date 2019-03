Poelepetaote maken Waspikse optocht extra lang

‘Het afscheid van de Em-Té voelt als een echtschei­ding waarbij de Jumbo met mijn vrouw is gaan lopen’

13:00 Mijn Em-Té is zaterdag voor het laatst open. Alle nog overgebleven Em-Té's veranderen dit jaar in een Jumbo of Coop. Dat ‘mijn’ Em-Té over een paar weken als Jumbo reïncarneert, troost me niet. Dat alle oude medewerkers meeverhuizen een beetje.