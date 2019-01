Poëzieproject verbindt kernen in Altena

Slachtof­fer Woudrichem­se woning­brand: ‘Dat zoveel mensen je willen helpen, is onbeschrij­fe­lijk’

15:27 Kringloopcentrum Malle Pietje in Sleeuwijk is een inzamelingsactie gestart voor vrijwilligster Ineke Sterrenburg (64) uit Woudrichem, nadat in haar keuken donderdag brand is ontstaan, en haar huis onbewoonbaar is verklaard.