Politie bekeurt 41 hardrijders in Altena: 'De actie is een groot succes’

Voor RKC is elke fan bij wedstrij­den er een

13:00 RKC Waalwijk riep een paar maanden geleden nog dat het onmogelijk was om het stadion open te stellen voor een beperkt aantal toeschouwers per wedstrijd. Nu er mogelijk per 1 september toch weer publiek mag zitten, mits de 1,5 meterregel in acht genomen wordt, denkt de club daar anders over.