Politie betrapt duo dat besmeurd met modder op pad is met koevoet in Waspik

Toen de agenten daarna de tas van de andere man doorzochten, troffen zij een koevoet aan. De politieagenten vermoeden dat de twee net een inbraak wilden plegen of van plan waren dit te doen. Het bezit van een dergelijk ‘inbrekerswerktuig’ is niet toegestaan in de gemeente Waalwijk. Daarom werd de andere man ook aangehouden. De politie doet onderzoek en bekijkt of er in de omgeving van de Engelseweg inbraken zijn gepleegd.