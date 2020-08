Politie en Staatsbosbeheer controleren in Biesbosch: 4 aanhoudingen en 11 bekeuringen

Waalwijkse fontein met 'rood water’ moedwillig vervuild: grote schoonmaak nodig

7 augustus WAALWIJK - Het raadsel van het rode water bij de fontein in het Hertog Janpark in Waalwijk is voor een deel opgelost: het water blijkt moedwillig vervuild. Volgens Ben de Jongste, secretaris van de stichting Julianafontein, levert het geen risico's op voor de gezondheid. ,,Dat is nog een meevaller.” Wel is een grote schoonmaakactie nodig.