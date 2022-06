Politie grijpt in bij overlast café in Sprang-Capelle: honderden jongeren drinken op straat

Korfbal­ster Van der Leest droomt van afscheid met vijfde landstitel: ‘Dat zou een geweldige afsluiting betekenen’

Bij Be Quick wordt komende zondag sowieso een feestje gevierd. Want of nou wel of niet de veldfinale korfbal in Schaijk gewonnen wordt van Rosolo, het is sowieso het afscheid van twee dragende personen rond het vrouwenkorfbalteam: captain Joyce van der Leest en Will van de Kruijs, een van de twee trainer-coaches.

23 juni