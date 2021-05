Politie houdt vier bekenden uit drugswereld aan in Vlijmen

Nu pakt regen juist slecht uit voor Monkey Town in Waalwijk: 'Te nat voor buiten­speel­pa­ra­dijs’

15:40 WAALWIJK - Het zit indoor speelparadijs Monkey Town in Waalwijk niet mee. Om in coronatijd toch bezoekers te trekken, zijn de activiteiten naar buiten verplaatst. Maar het wisselvallige weer gooit nu roet in het eten. Door de regen is de recent geopende buitenspeelplaats de komende week gesloten.