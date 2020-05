Politie neemt auto van hardleerse Waalwijker in beslag

Man (49) uit Vlijmen omgekomen bij zwaar ongeluk op de A10 bij Amsterdam

12:22 AMSTERDAM/VLIJMEN - De bestuurder van een bestelbus is woensdagochtend om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk op de A10 in Amsterdam. De 49-jarige man uit Vlijmen overleed ter plaatse. De bijrijder uit het busje is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.