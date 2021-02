Politie onderschept 200 kilo aan grondstoffen voor crystal meth en speed in Waalwijk, twee personen aangehouden

Noodkreet over bermen langs De Oosters. Wanneer doet Heusden nu eens iets?

20 februari OUDHEUSDEN - Een paar grasbetontegels in de berm langs De Oosters in Oudheusden? Dat is volgens Piet Crielaard veel en veel te weinig om iets aan de slechte bermen en de onveilige verkeerssituatie te doen. ,,Trek het voetpad door tot minstens de plaats van het nieuwe kombord. En maak daar een wegversmalling.”