Politie ontdekt twee hennepkwekerijen met ruim 850 planten in Veen, vermoedelijk stroom afgetapt

Kees zal zijn patiënten gaan missen. Maar zeker niet de zorgverze­ke­raars: ‘Zij hebben de macht gegrepen’

Vanaf 1984 was Kees de Jager huisarts in Sprang-Capelle. Op 1 maart stopt hij. Het was voor hem een voorrecht om in het leven van zijn patiënten mee te mogen lopen. Hij zal ze missen. Wat hij zeker niet mist: het huidige tij in zijn vakgebied.

26 januari