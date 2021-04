Politie rolt hennepkwekerij in Vlijmen op

In het huis zijn 135 hennepplanten aangetroffen. Volgens de gemeente was de kwekerij op een amateuristische manier aangelegd. De stroom werd illegaal afgetapt.

Brand

De politie ontdekte bij het ruimen van de materialen dat waarschijnlijk eerder al brand is geweest in de woning: in de schuur stonden trafo's met brandschade. Burgemeester Willemijn van Hees spreekt van 'levensgevaarlijke praktijken'. ,,Stel je voor dat er 's nachts brand was uitgebroken terwijl iemand lag te slapen. Dan was het leed niet te overzien.”