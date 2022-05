Politie rukt uit voor ‘explosieven’ boven sluis in Waalwijk, maar experts zien dat het om nepbommen gaat

Hecht collectief RKC eindigt als tiende in de eredivisie

RKC-trainer Joseph Oosting zag zijn team week na week groeien. Dat is ook wat hij voor ogen had: een hecht collectief, dat alles voor elkaar over heeft. Dat RKC met verschillende 'reserves’ ook vrij eenvoudig van AZ won (1-3), was daar een uitstekend voorbeeld van. En zo eindigde RKC het seizoen zelfs als nummer tien van de eredivisie.

16 mei