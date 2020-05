Politie slingt hardrijders op de bon in Kaatsheuvel

Wolf slaat opnieuw toe: drie schapen dood bij hobbyboer in Herpt

15:10 HERPT - De wolf die de afgelopen weken in de Langstraat rondloopt heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw schapen aangevallen, dit keer in Herpt. Drie beesten overleefden de aanval niet, van één schaap wordt nog gevreesd dat het ook niet te redden is.