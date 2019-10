Politie speurt niet langer actief naar schutter die man in Veen neerschoot

VEEN - De recherche speurt niet langer actief naar de schutter die vrijdag 18 oktober in de Wielstraat in Veen een man neerschoot. Ze heeft - tot nu toe - onvoldoende aanwijzingen die haar op het spoor van eventuele verdachten kan zetten.

Het slachtoffer werd die vrijdag rond half vijf aangetroffen in een tuin bij een woning. Buurtbewoners werden gealarmeerd door het geluid van schoten. Maar niemand zag de schutter. De gewonde man, die in Veen een bedrijf heeft, heeft nog enkele honderden meters gelopen vanaf de plek waar hij werd beschoten naar de tuin waar hij later werd aangetroffen. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Grijze auto

Getuigen zagen kort nadat er schoten waren gelost een grijze auto wegrijden. Of de bestuurder iets met de schietpartij te maken heeft, is nog onduidelijk. Hij is niet meer achterhaald, ondanks een zoektocht door de politie in de omgeving.

,,We hebben geen actief onderzoek meer hebben lopen in deze zaak’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Uiteraard zijn alle gegevens en sporen vastgelegd, maar er is onvoldoende opsporingsindicatie naar eventuele verdachten.’’