Politie stuit bij hercontrole pand wederom op hennepkekwerij in Waalwijk

Combinatie Mourik Infra komt met scherpste prijs voor container­ha­ven Waalwijk

9:08 WAALWIJK - Combinatie Mourik Infra-FL rekent de meest scherpe prijs voor aanleg van de nieuwe containerhaven in Waalwijk. De gemeente gaat op 27 augustus in verder overleg met het bedrijf. Over de hoogte van de biedingen wordt voorlopig geen mededelingen gedaan. De gemeente wil in ieder geval haast maken met de definitieve aanbesteding van het werk. Het streven is om de nieuwe containerhaven in 2020 klaar te hebben.