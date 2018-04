Politie treft 700 hennepplanten aan bij inval in woning Waalwijk

Grad Damen wordt helemaal niet steenrijk van tattoos in SBS-programma: 'Het lijkt of ik een arm gezin misbruik'

10 april HEESBEEN - Mensen afgezet? Zeker niet! Tattooeerder Grad Damen is niet blij met het beeld dat SBS dinsdagavond van hem neerzette in het programma Steenrijk Straatarm. Daarin zet een arm gezin meerdere tattoos in zijn zaak.