Politie vindt dumping van drugsafval in omgeving Waalwijk

Bloembak omgekie­perd bij La Bella Vita in Waalwijk: klanten bozer dan de eigenaar

WAALWIJK - ‘Bedankt.’ Meer commentaar had Iwan Aerts, eigenaar van La Bella Vita in Waalwijk, zondagochtend niet over voor degene die de nieuwe bloembak bij zijn terras om had gekieperd.

13 februari