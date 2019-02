Politie voorkomt scholierengevecht, vindt materialen voor drugsproductie en deelt bekeuringen uit bij controles in Waalwijk

WAALWIJK/SPRANG CAPELLE - Bij verschillende controles in de omgeving Waalwijk heeft de politie scholieren uit elkaar kunnen houden die op een afgesproken locatie wilden vechten, zijn er materialen in beslag genomen waarmee drugs kan worden gemaakt en zijn er bekeuringen uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Dit alles gebeurde in het kader van Rent a Cop.

De scholieren hadden via Whatsapp afgesproken om met elkaar te vechten. In de omgeving van een middelbare school in Landgoed Driessen moest de politie tot drie keer toe scholieren van elkaar scheiden om een gevecht te voorkomen. Diverse leerlingen werden aangesproken, weggestuurd en er is gepraat met enkele leraren. Er wordt nog verder contact opgenomen met de school om erachter te komen wie de aanstichter is. Volgens de politie valt dit wettelijk gezien onder opruien en uitlokken tot geweld.

Drugsmaterialen

De gemeente en politie hebben verschillende integrale controles uitgevoerd in bedrijfspanden op een industrieterrein. Daarbij stuitten agenten en toezichthouders op verschillende materialen die bestemd waren voor het maken van soft -en harddrugs. Alles is in beslag genomen en wordt later vernietigd. Er wordt nog onderzocht wie de eigenaar is van de spullen.

Bekeuringen

Op de Julialaan in Sprang Capelle en de Smeelaan in Waalwijk zijn verschillende bestuurders bekeurd voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Op beide locaties werden in totaal twaalf bekeuringen uitgedeeld, waarbij op de Julialaan 75 kilometer per uur de hoogst gemeten snelheid was. Op beide locaties geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.