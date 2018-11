Politie Waalwijk waarschuwt voor autodieven na golf diefstallen

Waalwijkse autogigant Van Mossel verwerft belang in VKV Groep

16:57 WAALWIJK - De Waalwijkse auto-gigant Van Mossel Automotive Groep heeft een fors belang verworven in de VKV Groep (Van Kerkhof & Visscher Groep). Van Mossel heeft nu een belang van 50 procent in de VKV Groep, een bedrijf met veertien vestigingen in onder andere Tiel en Wijk bij Duurstede. De Autoriteit Consument en Markt moet nog goedkeuring verlenen aan de aankoop van Van Mossel.