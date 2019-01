Politie waarschuwt voor onbetrouwbare dakdekkers in Drunen: ‘Ga niet met hen in zee’

Grootse plannen: hotel, kantoor én restaurant op locatie GroenRijk in Waalwijk

7:28 WAALWIJK/SPRANG-CAPELLE - De bouw van een groot hotelcomplex op de plaats van voormalig tuincentrum GroenRijk aan de Tilburgseweg in Waalwijk is een stap dichterbij. Het college van Waalwijk is akkoord met de plannen en start de benodigde bestemmingsplanprocedure op.