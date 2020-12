Politie wil harde aanpak relschoppers Veen: ‘Anders raken anderen geïnspireerd’

VEEN - Het gezag in Veen moet zo snel mogelijk hersteld worden. Dit om verdere schade te voorkomen, aldus voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond. Hij vreest dat de ongeregeldheden in het dorp van de afgelopen nachten kunnen doorstralen naar de rest van Nederland, zo meldt de Telegraaf. ,,Optreden is nu van heel groot belang.”

Struijs vindt het gedrag van de nachtelijke feestgangers in Veen schandalig: „We zijn echt het gezag aan het verliezen in Veen. Dat terwijl er meerdere regels zijn geschonden. Denk bijvoorbeeld aan brandstichting, openlijke geweldpleging, samenscholing tijdens corona, afsteken van vuurwerk en intimiderend gedrag.”

De afgelopen dagen, in aanloop naar de jaarwisseling, was het al erg onrustig in Veen. Voornamelijk op de beruchte kruising waar al meerdere auto's en een paardentrailer vol autobanden in brand zijn gestoken. Eerder deze week werd de brandweer met vuurwerk belaagd door omstanders, terwijl zij bluswerkzaamheden uitvoerden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Onrust in Veen, brandweer bekogeld met vuurwerk © videostill / Erik Haverhals

Dieptepunt

Ook burgemeester Egbert Lichtenberg sprak van een dieptepunt in Veen. Hij riep betrokkenen op om in gesprek te gaan met dorpsbewoners om eens goed na te denken over of ‘dit gedrag nog wel passend is bij deze tijd van het jaar’.

Nadat de oproep van de burgemeester in de wind werd geslagen, rest volgens Struijs alleen een harde handhaving voor Veen. „De prioriteit moet worden gelegd bij het zo snel mogelijk herstellen van het gezag. Als je dat niet doet, kunnen andere mensen in dit land geïnspireerd raken. Dat wil je koste wat het kost voorkomen, zeker met de aanstaande jaarwisseling. Optreden is daarom nu van heel groot belang,” zegt hij tegen de Telegraaf.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een brandweerman blust een autobrand in Veen. Bij het blussen van een autobrand is de brandweer in de nacht van vrijdag op zaterdag met zwaar vuurwerk bekogeld. © ANP

Extra manschappen

Het is niet duidelijk of er de komende dagen meer politiemensen in worden gezet in Veen. ,,Wij doen geen uitspraken over eventuele extra inzet en sterkte", laat een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant weten.

Jarenlange worsteling Het aansteken van sloopauto’s op de kruising van de Witboomstraat is een jaarlijkse traditie, waar de gemeente Altena al jaren mee worstelt. Hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger.