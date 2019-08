Politiek Altena wil veiligere rivier: ‘Zwemmers en snelle vaartuigen gescheiden laten recreëren’

VIDEO Met olie besmeurd huis in Drunen niet zomaar schoon: ‘In het ergste geval ben je 50.000 euro kwijt’

26 augustus DRUNEN - Voor Corné Klerkx is duidelijk dat het besmeuren van zijn huis aan de Tibetlaan in Drunen vanuit de lucht is gebeurd. ,,Het spatpatroon wijst dat uit." Maar hoe, dat is een groot mysterie.