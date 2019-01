Politievakbond over inzet agenten in Waalwijk: ‘Diep respect voor hun handelen’

Video Waarschu­wings­scho­ten in winkel­straat Waalwijk; ‘Hij ging echt helemaal door het lint’

20:22 WAALWIJK - Een verwarde man werd maandagmiddag in het winkelhart van Waalwijk zo agressief toen agenten hem wilden arresteren dat zij enkele waarschuwingsschoten moesten lossen. Even eerder had hij al enkele agenten verwond.