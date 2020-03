Pont tussen Herpt en Bern gestremd vanwege hoog water

Theater De Leest stevent af op recordjaar: voorstel­lin­gen en films gaan door

10:34 WAALWIJK - Theater De Leest in Waalwijk stevent af op een recordjaar. De bezettingsgraad bij professionele voorstellingen is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar, zegt Janneke van Berkel van De Leest. ,,Gemiddeld zitten we bijna op 70 procent. Vorig jaar deze tijd was dat ruim 60 procent.”