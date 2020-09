Poort in brand in Waalwijk.

Jacob Regter zit niet bij de pakken neer: kermis in Haarsteeg kan beginnen; ‘ook voor ons een hele omslag’

4 september HAARSTEEG - De kermiswagens staan keurig in het gelid, zoals ze elk jaar staan. De vrachtwagens met de botswagens rijden de Mr. Prinsenstraat in, zoals ze al jaren doen. Business as usual, lijkt het. Maar het leven voor een kermisexploitant is dezer dagen allesbehalve ‘gewoon’, dat weet Jacob Regter maar al te goed. Zaterdag start de kermis in Haarsteeg.