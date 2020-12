Pop-up store in Waalwijk door scholieren: ‘ondernemen leer je niet uit een boek’

WAALWIJK - Ruim veertig leerlingen 3-mavo Economie & Ondernemen zetten een pop-up store op in de Stationsstraat in Waalwijk. Ze worden geholpen door de middenstand. Boeken worden ingeruild voor een échte werkplek.

Inkoop, verkoop, bruto prijs, netto prijs, winst, verlies, omzetgroei, afzetmarkt. Al die economische termen passeren de revue bij de derdejaarsleerlingen van de Walewyc mavo die voor de richting Economie & Ondernemen hebben gekozen. In boeken, bij toetsen, hun leerkracht Iris Wanders legt uit wat het allemaal inhoudt. Wil je de economische kant op, dan wil je eigenlijk ondernemen. En dat doe je niet in boeken. Maar sinds een paar weken zijn die schoolbanken op vrijdag ingeruild voor een winkelpand aan de Stationsstraat.

Het idee kwam uit de koker van Wanders, die dat twee jaar geleden samen met een collega tijdens een onderwijsproject kreeg aangereikt: laat leerlingen de praktijk ervaren met een pop-up store. In Waalwijk zou dat weleens kansen bieden, bedacht Wanders. Immers, er staan nogal wat winkels leeg.

Leegstaand pand

Na enige omzwervingen had Wanders beet. Marc Mandemakers had een leegstaand pand, aan de Stationsstraat 46. Een heel mooie locatie, het pand zelf zag er vanbinnen niet echt fris uit. Schoonmaakmiddelen en heel wat handjes kwamen er aan te pas om in een dag tijd de winkel er weer toonbaar uit te laten zien. Ondernemen, dat is ook dus omgaan met hobbels.

Met een lege winkel valt niks te verdienen. Dus gingen de leerlingen bellen. Koude acquisitie plegen, dat is meestal een heel lastige zaak. Successen zijn dun gezaaid. Daar heeft Anne-Jurna Kuijpers (14) niks van gemerkt. ,,Met de opbrengst gaan we de Voedselbank in Waalwijk ondersteunen. Dat werkte." Komt bij: de decembermaand maakt geven makkelijker.

Schenkingen

Vorige week vrijdag stonden heel wat dozen in de winkel, producten die door de lokale middenstand zijn geschonken. Van kerstspullen tot telefoonhoesjes. De jongens zetten rekken in elkaar, de meisjes etaleerden de winkelwaar erop. Anne-Jurna: ,,Op school hebben we ook zelf producten ontworpen. Eentje is eruit gekozen, die volgens ons de beste kansen biedt: sleutelhangers." Die sleutelhangers hebben ze met een budget dat de school beschikbaar heeft gesteld elders laten maken.

Terwijl binnen negen leerlingen de pop-up store gestalte gaven en Wanders met een paar schermen het diepe pand in tweeën splitste - ,,Het is te groot, kleiner is intiemer en dus aantrekkelijker'' - fietsten twee leerlingen door Waalwijk om flyers rond te brengen. Een oproep om van 14 tot en met 17 december de winkel te bezoeken. En natuurlijk om er vooral wat te kopen. Wanders: ,,We hopen zo'n 800 euro voor de voedselbank op te halen."

Geslaagd

In ieder geval is voor Anne-Jurna dit project al geslaagd. ,,Het is super leuk. Ik heb altijd gedacht om ondernemer te worden, nu weet ik het zeker."