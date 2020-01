Postboot Biesbosch stopt: ‘Drie uur varen voor vijf adressen is te veel’

DRIMMELEN - PostNL stopt met de postbezorging per boot in de Biesbosch. Drie uur varen voor vijf adressen is niet duurzaam en efficiënt, vindt PostNL. ,,Wij zijn in gesprek met bewoners". Met het stoppen van de postbezorging in de Biesbosch komt een eind aan een traditie die dateert van 1896.

In 2017 publiceerde Cees Schuller, telg uit een familie postbestellers in de Biesbosch, een boek over de historie van zo'n 20 mannen en een vrouw die vanaf het bijkantoor in Drimmelen hun ronde door het huidig nationaal park maakten. Over de 45 kilometer lange tocht langs de vijf PTT-brievenbussen deden ze toen nog twee dagen.

Die twee dagen zijn verkort naar drie uur, maar ook dat is te lang voor vijf adressen. Zeker in een motorboot die veel CO2 uitstoot, qua onderhoud al is afgeschreven en -zolang het dus nog duurt- al vervangen is door een polyesterboot.

Elektrisch

,,De postboot is niet meer bevaarbaar,” weet Cor de Wijs (70) die in 2011 met pensioen ging. Hij werd opgevolgd door Ludwig Engst, maar vaart nog één keer per week een ronde. Volgens Engst waren er twee jaar geleden plannen om elektrisch te varen maar daar heeft hij niks meer over gehoord. En De Wijs: ,,Met m'n 70e zou ik er echt mee stoppen, dat was 3 oktober. Daarna vroegen ze of ik nog tot 1 februari door wou gaan. Dat is nu eind februari geworden".

Volledig scherm De eerste postboot anno 1896 © collectie Cees Schuller

,,Een datum hebben we nog niet", zegt de woordvoerder van PostNL, ,,omdat we niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien". ,,Ik vraag me af met welke alternatieven ze komen", zegt postbode Engst (67). ,,Mischien wordt het wel een drone”, lacht hij.

Gesprekken met bewoners zijn gaande maar een oplossing is er nog niet, weet Jan Saarloos van de Biesboschhoeve (met camping), die op de Vischplaat woont. Dat er een einde komt aan postbezorging per boot ‘is niet fijn'. Maar hij heeft er wel begrip voor. ,,Dat is te veel CO2-uitstoot voor die paar brieven, die overigens elk jaar minder worden. En als ze dan ook nog eens drie uur onderweg zijn..."

Quote Brievenbus­sen op de vaste wal, daar hebben we geen zicht op Jan Saarloos

De functionarissen van PostNL zijn al bij hem op bezoek geweest. ,,Je merkt wel dat ze uit de grote stad komen, want ze denken er veel te makkelijk over", oordeelt Saarloos die pakketten 'Biesboschvlees’ van Schotse Hooglanders verkoopt. ,,Ze denken dat ze er zijn met vaste postbussen aan het vaste land. Maar dan heb je er geen zicht op, ze blazen overal brievenbussen op. Bovendien: het is een kwartier varen naar het vaste land. En dan ben ik er nog niet: pas na 5 minuten in de auto kom je het eerste huis tegen".

Volledig scherm De laatste postboot van PostNL is inmiddels uit de vaart genomen © Cor de Wijs

Voor Ad van Bergeijk van de boerderijcamping op Biesbosch 7 ligt dat anders. Hij heeft zijn landbouwbedrijf op de wal. ,,Wij kunnen bij het hek een brievenbus wegzetten. Het wordt alleen een probleem met pakketjes of een rouwbrief. Ze hebben al een voorstel gedaan om die te scannen op het postkantoor in Oosterhout. Dan kun je zien welke post er is".

Uitstraling

Dat PostNL het al zo lang heeft volgehouden, verbaast hem eigenlijk. Van de andere kant: ,,Zo'n postboot was natuurlijk wel een stukje uitstraling. Die deed het goed op krant en televisie.”

Kooiker Jan Reuser herinnert zich dat al zo'n tien jaar geleden een bootje met directiemensen van PostNL bij ‘zijn’ Hofmansplaat aanlegde. ,,Ze vroegen aan mij of ik het niet heel bijzonder vond dat de post nog steeds bezorgd werd. ,Ik zei ‘nee hoor, want iedereen in Nederland heeft recht op goede postbezorging. Dat staat in de Postwet’.”

Volledig scherm Postboot in de jaren '50 © collectie Cees Schuller