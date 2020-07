Praktijkonderwijs hoort er nu echt bij na historische avond in Waalwijk

WAALWIJK - 38 leerlingen van MET Praktijkonderwijs Waalwijk kregen gisteravond een diploma. Dat is voor de eerste keer. "Met een diploma hoor je er echt bij. Dat is zo belangrijk voor hun eigenwaarde."

Donderdagavond, even na halfzeven. Bjorn Domenie zit op een glimmende tractor voor het fotomoment, een kiekje dat de zeventienjarige jongen uit Raamsdonksveer ingelijst mee naar huis krijgt als aandenken van vijf jaar MET Praktijkonderwijs Waalwijk. Ook zijn gezicht glimt van trots: Bjorn is geslaagd voor zijn praktijkopleiding hovenier. Bovenal: hij hoort bij de eerste lichting op deze Waalwijkse school geen certificaat, maar hij zal een diploma ontvangen. "Ja, dat maakt voor mij wel iets. Een diploma klinkt veel beter." Behalve het papiertje krijgen de leerlingen als ze allemaal hun weg van glorie hebben bewandeld uiteraard over de rode loper - nog gloedvolle woorden van Ton Milatz, directeur onderwijs, in de aula over zich heen gestrooid.

Via een videoverbinding volgen ouders of verzorgers het verhaal elders in het gebouw - het is coronatijd. Na het uitreiken van de diploma's wordt het feestje afgesloten met een champagneborrel af. "Beetje kort", vindt Bjorn, "maar het is toch fijn dat er iets gezelligs van hebben gemaakt.”

Historische avond

Het is een historische avond. En niet alleen vanwege het virus. Milatz: "Elke school reikt diploma's uit. Wij nu ook, leerlingen voelen: we horen er nu echt bij. Het krikt hun eigenwaarde enorm op." Jessie Netten (17) kan het alleen maar beamen. "Ik verdien ook een diploma, want ik heb het laatste jaar zó hard gewerkt." Voor Devi in 't Veld (18) uit Genderen is het een mijlpaal. Niet zozeer het diploma, hij was de allereerste die het in handen kreeg - een historisch ogenblik.

Als de kinderen op MET Praktijkonderwijs Waalwijk instromen is het zelfrespect meestal heel laag, weet Milatz. "Er is al heel veel mislukt. Niet mee kunnen komen in de klas, er dus maar bij hangen. Kortom, in het regulier of zelfs het speciaal onderwijs was er geen enkele aansluiting. Dat vreet aan een kind, je voelt je waardeloos."

De eigenwaarde weer terug zien te vinden, dat is de allereerste taak waar de docenten voor staan. "Niet met schriften en boeken. Hun talent zit in hun handen, in doen. Als je dat ontdekt - op school en met stages -, dan merk je: ik doe er toe. Ja, dat lukt in heel veel gevallen. Wat ook zo aardig is: werkgevers zijn ontzettend blij met onze leerlingen. Want echte handjes op de werkvloer ontbreken er steeds meer." Devi en Bjorn gaan die pijn voor een metaal- en hoveniersbedrijf verlichten. Genoeg geleerd, aan de slag.

Dat was ook jarenlang het eindpunt voor de leerlingen. Daarna wachtte een reguliere baan, of een sociale werkplaats. Dat is veranderd. "Sinds vijf jaar stroomt zo'n acht procent van onze tweedejaars door naar het vmbo, De Overlaat. En ze zijn heel succesvol."

Vorig schooljaar legde MET Praktijkonderwijs de eerste lijntjes met een organisatie voor de Entree-opleiding in het mbo om uit te stromen naar ROC Tilburg en het Koning Willem I College in Den Bosch voor de mbo2-opleiding. Daarbij volgen ze de mbo1-opleiding op hun eigen school. "Dat voelt vertrouwd, veilig. Anders is de stap misschien te groot." Komend schooljaar kiezen twintig leerlingen voor het middelbaar onderwijs. Kortom, MET is lang niet voor alle leerlingen een eindstation, maar biedt juist een nieuw perspectief in hun ontwikkeling. Uiteindelijk moeten ze in Tilburg en Den Bosch wel zelf doen. "En dat lukt heel aardig. Vorig schooljaar zijn er zestien doorgestroomd, twaalf zitten er nog op school. De andere vier zijn gaan werken."