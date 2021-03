Praten helpt een beetje: bomen wél plat, maar eerder nieuwe aanplant

Wijk heeft last van laagvlie­gen­de heli's Defensie: ‘Kan de vliegers uit mijn zolderraam een beker koffie aanbieden’

27 februari In de wijk Nieuwe-Vaart in Sprang-Capelle hebben ze geluidsoverlast van laagvliegende heli’s. Maar die dingen moeten érgens vliegen. Even een blokje om vliegen ... dat gaat zomaar niet. Wethouder Ronald Bakker - je bent piloot of niet - heeft ook zijn ideeën.