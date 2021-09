Prijs van hout stijgt fors, dus ook die van de speelterreinen: Waalwijk houdt rekening met tegenvaller

Alles draait om de fiets bij GO-Cy­cling-fietsplein in Waalwijk: van rolstoel­cir­cuit tot BMX-cli­nics

20 september WAALWIJK - GO Waalwijk houdt zaterdag 25 september het GO Cycling-fietsplein aan De Gaard in Waalwijk. Bezoekers kunnen van alles zien en ontdekken wat met fietsen te maken heeft. Er zijn activiteiten voor jong en oud.