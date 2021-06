Prijskaartje bekend: nieuwbouw scholen Oudheusden kost 6,4 miljoen; althans, als de aanbesteding niet tegenvalt

OUDHEUSDEN - De nieuwbouw van basisscholen De Dromenvanger en De Leilinde gaat 6,4 miljoen euro kosten. Daarmee krijgt Oudheusden een gebouw dat bíjna energieneutraal is. Als alles volgens planning verloopt, zou de klus in maart 2023 geklaard moeten zijn.

Als de Heusdense politiek half juli inderdaad met geld over de brug komt, gaat scholenstichting Scala (De Dromenvanger) verder met de aanbesteding. Een beetje spannend wordt het wel, stelt directeur-bestuurder Henk van der Pas. ,,De markt is op dit moment erg onvoorspelbaar, mede door de hoge kosten van bouwmaterialen.” Stel nu dat uit de concrete inschrijvingen blijkt dat het genoemde bedrag niet realistisch is, wat dan? ,,Dan moeten we terug naar de raad. De scholen hebben zelf geen geld om een eventueel verschil te betalen.”

Functioneel

De 6,4 miljoen euro (ruim vier ton was al eerder beschikbaar gesteld) is gebaseerd op normbedragen voor een schoolgebouw van in totaal bijna 2.600 vierkante meter. In dat gebouw aan de Kasteellaan, waar de scholen nu al zitten, krijgen dus basisschool De Dromenvanger en De Leilinde (speciaal onderwijs, Willem van Oranje College) onderdak. Van der Pas spreekt van een ‘functioneel’ gebouw dat zo efficiënt mogelijk gebruikt gaat worden. De start van de bouw is gepland volgend jaar maart.

Energieneutraal

Een van de vragen die nog openstaat is of de school energieneutraal (ENG) moet worden, of bíjna energieneutraal (BENG). Het voorstel is nu om er BENG+ van te maken. Maatregelen nemen die nodig zijn voor ENG zijn volgens Henk van der Pas ‘het paard achter de wagen spannen'. ,,Het vraagt om een relatief erg hoge (extra) investering, met een laag rendement en weinig toegevoegde waarde. Noch voor het milieu, nog voor de omgeving, noch voor de exploitatie van de school.” Zo zou voor ENG een bodemsysteem van warmte/koude-opslag nodig zijn, maar elders vallen de ervaringen daarmee tegen.

Op het dak van de school komen nu 220 zonnepanelen; niet genoeg voor ENG (dan zouden er 420 nodig zijn maar daar is geen plats voor), wel voor BENG+. De extra kosten voor de 'plus’ zijn volgens wethouder Mart van der Poel zo'n 75.000 euro.

Aanbouw in toekomst

Ook kinderopvang MIKZ krijgt ruimte in de nieuwe school. En er wordt vast rekening mee gehouden dat in de toekomst een multifunctioneel centrum (mfc) kan worden aangebouwd. In zo'n mfc kunnen dan onder meer de bibliotheek, buurthuis De Schakel, Woonveste, huisarts, GGD, jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, de wijkwinkel en Buurt Bestuurt onderdak krijgen. Daarom zit in het plan van de scholen een ruimte van 51 vierkante meter, dat in de toekomst als centrale hal et cetera kan dienen. Zolang de aanbouw er niet is, gebruiken de scholen deze ruimte.